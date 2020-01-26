Алсу перекрасила волосы в рыжий цвет

Алсу считают одной из самых красивых исполнительниц российской эстрады. Совсем недавно певица сменила причёску, обрезала шикарные локоны и стала носить каре. Такое изменение понравилось поклонникам. На этом артистка не остановилась и вскоре изменила свой привычный цвет волос на рыжий. Ранее певица не красила волосы, а примеряла парики для съёмок в клипах.На встречу с Жанной Мартиросян и Элиной Джанибекян она надела трикотажную темную футболку и брюки с завышенной талией цвета хаки. В этот раз фанаты были в восторге от образа певицы, хотя она себя в нем «не видела». Многие подписчики под постом оставляли положительные комментарии и комплименты.