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Алсу перекрасила волосы в рыжий цвет

Алсу решила изменить свой внешний вид, сменив прическу. Сначала певица отреза локоны и стала носить каре, а позднее перекрасила волосы в рыжий цвет, с новым имиджем отправившись на встречу с подругами.

Алсу считают одной из самых красивых исполнительниц российской эстрады. Совсем недавно певица сменила причёску, обрезала шикарные локоны и стала носить каре. Такое изменение понравилось поклонникам. На этом артистка не остановилась и вскоре изменила свой привычный цвет волос на рыжий. Ранее певица не красила волосы, а примеряла парики для съёмок в клипах.

На встречу с Жанной Мартиросян и Элиной Джанибекян она надела трикотажную темную футболку и брюки с завышенной талией цвета хаки. В этот раз фанаты были в восторге от образа певицы, хотя она себя в нем «не видела». Многие подписчики под постом оставляли положительные комментарии и комплименты.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 01:04

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