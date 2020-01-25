Самым маленьким пациентом с новым коронавирусом оказался 2-летний ребенок





Как пишут авторы канала со ссылкой на сайт китайского издания «Жэньминь Жибао», 2-летний малыш стал самым маленьким на данный момент пациентом, из всех, кто заразился коронавирусом в Китае. При этом, на данный момент официальные власти Китая и медики не приводят никаких официальных статистических данных относительно детской заболеваемости новым типом вируса на фоне разразившейся в стране эпидемии. Отмечается лишь, что состояние юного пациента оценивается медиками как стабильное.Стоит отметить, по состоянию на данный момент в Китае, уже зафиксировано 1355 случаев заражения новым коронавирусом. В этой связи власти страны приняли решение изолировать город Ухань, который считается источником распространения заболевания. Более того, в городе экстренно приступили к строительству новой больницы на 1000 мест, которая должна быть сдана в эксплуатацию всего за 10 дней с момента начала строительных работ.