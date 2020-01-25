АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали ситуации, когда женщинам не стоит использовать…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Самым маленьким пациентом с новым коронавирусом оказался 2-летний ребенок

Заражение атипичной пневмонией нового типа, спровоцированное коронавирусом из Китая, диагностировано у самого маленького пациента за время регистрации случаев этого заболевания – 2-летнего ребенка из южной части Китая. Такие данные приводятся в сообщении популярного Telegram-канала «Раньше всех».
Самым маленьким пациентом с новым коронавирусом оказался 2-летний ребенок

Как пишут авторы канала со ссылкой на сайт китайского издания «Жэньминь Жибао», 2-летний малыш стал самым маленьким на данный момент пациентом, из всех, кто заразился коронавирусом в Китае. При этом, на данный момент официальные власти Китая и медики не приводят никаких официальных статистических данных относительно детской заболеваемости новым типом вируса на фоне разразившейся в стране эпидемии. Отмечается лишь, что состояние юного пациента оценивается медиками как стабильное.

Стоит отметить, по состоянию на данный момент в Китае, уже зафиксировано 1355 случаев заражения новым коронавирусом. В этой связи власти страны приняли решение изолировать город Ухань, который считается источником распространения заболевания. Более того, в городе экстренно приступили к строительству новой больницы на 1000 мест, которая должна быть сдана в эксплуатацию всего за 10 дней с момента начала строительных работ.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Я дура еще была»: Екатерина Волкова рассказала, что жалеет о сделанном…
Исследователи нашли подобный персонажу игры Pac-Man живой…
В Сети вспомнили о необычной модификации «Буханки»…
На Ким Кардашьян подали судебный иск за нарушение авторских…
Российские учёные предложили проект рисунков на…
Памела Андерсон показала фото с новым мужем после тайной…
Самым маленьким пациентом с новым коронавирусом оказался 2-летний…
Анна Семенович в Татьянин день опубликовала фото из семейного…
Названы самые дорогие автомобили аукциона…
Российский врач рассказал, что делать при появлении первых симптомов…
Никита Джигурда в день рождения Владимира Высоцкого признался, что с 13 лет поет его…
Важное обновление Windows 10 вызывает «синий экран…
О детях, любви и рисовании: Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин ответила на вопросы…
Ученые назвали вероятный способ передачи рака от человека к…
Звезду «Мажора» Павла Прилучного разыскивают приставы из-за…
Анна Михайловская: "Я очень с осторожностью отношусь ко всем процедурам, поэтому не сделала ещё ни одной…
Disney планирует снимать киноадаптацию…
Ученые России разработали методику диагностики…
Дочь Анастасии Волочковой подарила матери картину на день…
Врачи рассказали о лечебных свойствах…
«Ничего не хочется»: Вячеслав Добрынин перед днем рождения впал в тяжелую…
Валентина Рубцова поздравила всех Татьян с…
Новый BMW X7 получил полностью кожаный салон от…
Сергей Бурунов поправил свое здоровье в одной из клиник…
Сергей Бурунов поздравил Александра Петрова с днем…
Ведущая “Дом-2” Юлия Ефременкова: “Планируем детей сразу после…
Ученые создали сверхтонкий сенсорный экран для смартфонов…
Ксения Собчак, Иван Ургант и Гарик Харламов показали, как выглядят в разных…
Просмотреть все новости