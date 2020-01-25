Анна Михайловская: "Я очень с осторожностью отношусь ко всем процедурам, поэтому не сделала ещё ни одной инъекции"
Анна Михайловская в Instagram призналась, что с осторожностью относится ко всем процедурам, поэтому не сделала себе ещё ни одной инъекции. Актриса считает, что настоящая красота идет изнутри.
Анна Михайловская решила ответить на самые задаваемые вопросы, которые касаются косметолога и косметики. Актриса разместила фотографию, сделанную крупным планом. На снимке знаменитость запечатлена с броским макияжем. В комментарии к посту в Instagram Анна Михайловская написала: "Я очень с осторожностью отношусь ко всем процедурам, наверное поэтому не сделала ещё ни одной инъекции. Я за питание кожи, но ужасно боюсь уколов". Говоря про косметику, актриса написала, что в ее косметичке только гель для умывания, мицеллярная вода и один крем.
Анна Михайловская перепробовала множество разной косметики по уходу, от супер дорогой, до самой простой. Потом актриса получила на съёмках проблемы с кожей и только с помощью антибиотиков смогла избавиться от этого. Сейчас знаменитость не любит эксперименты и всегда возит с собой набор кисточек и косметики. В конце она посоветовала фанатам меньше нервничать, поскольку именно стресс губительно влияет на кожу лица. Также артистка отметила, что красота идет изнутри.
Анна Михайловская решила ответить на самые задаваемые вопросы, которые касаются косметолога и косметики. Актриса разместила фотографию, сделанную крупным планом. На снимке знаменитость запечатлена с броским макияжем. В комментарии к посту в Instagram Анна Михайловская написала: "Я очень с осторожностью отношусь ко всем процедурам, наверное поэтому не сделала ещё ни одной инъекции. Я за питание кожи, но ужасно боюсь уколов". Говоря про косметику, актриса написала, что в ее косметичке только гель для умывания, мицеллярная вода и один крем.
Анна Михайловская перепробовала множество разной косметики по уходу, от супер дорогой, до самой простой. Потом актриса получила на съёмках проблемы с кожей и только с помощью антибиотиков смогла избавиться от этого. Сейчас знаменитость не любит эксперименты и всегда возит с собой набор кисточек и косметики. В конце она посоветовала фанатам меньше нервничать, поскольку именно стресс губительно влияет на кожу лица. Также артистка отметила, что красота идет изнутри.