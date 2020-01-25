Анна Михайловская: "Я очень с осторожностью отношусь ко всем процедурам, поэтому не сделала ещё ни одной инъекции"

Анна Михайловская решила ответить на самые задаваемые вопросы, которые касаются косметолога и косметики. Актриса разместила фотографию, сделанную крупным планом. На снимке знаменитость запечатлена с броским макияжем. В комментарии к посту в Instagram Анна Михайловская написала: "Я очень с осторожностью отношусь ко всем процедурам, наверное поэтому не сделала ещё ни одной инъекции. Я за питание кожи, но ужасно боюсь уколов". Говоря про косметику, актриса написала, что в ее косметичке только гель для умывания, мицеллярная вода и один крем.Анна Михайловская перепробовала множество разной косметики по уходу, от супер дорогой, до самой простой. Потом актриса получила на съёмках проблемы с кожей и только с помощью антибиотиков смогла избавиться от этого. Сейчас знаменитость не любит эксперименты и всегда возит с собой набор кисточек и косметики. В конце она посоветовала фанатам меньше нервничать, поскольку именно стресс губительно влияет на кожу лица. Также артистка отметила, что красота идет изнутри.