Disney планирует снимать киноадаптацию «Бэмби»





Руководители студии приняли решение создать римейк «Бэмби». В подлинной версии рассказано об олененке, присоединившегося к приятелям - кролику Тампер и скунсу Флауэр. Они пожелали осмотреть свой дом – огромный лес. Когда олененок вырос, он узнал, что в его лесном мире случаются не только трагические случаи, но и веселье. Мультик получил награды в 3 номинациях премии «Оскар» - за лучшую песню, лучшую оценку и лучший звук.Напомним, что австралийская компания выпускала сиквел «Бэмби». Он не смог получить успех в коммерции.