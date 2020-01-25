Disney планирует снимать киноадаптацию «Бэмби»
Disney планирует снять киноадаптацию «Бэмби». Линдси Бир и Женева Робертсон-Дворет, киносценаристы, будут писать новую постановку оригинала 1942 года – наилучшей версии мультфильма.
Руководители студии приняли решение создать римейк «Бэмби». В подлинной версии рассказано об олененке, присоединившегося к приятелям - кролику Тампер и скунсу Флауэр. Они пожелали осмотреть свой дом – огромный лес. Когда олененок вырос, он узнал, что в его лесном мире случаются не только трагические случаи, но и веселье. Мультик получил награды в 3 номинациях премии «Оскар» - за лучшую песню, лучшую оценку и лучший звук.
Напомним, что австралийская компания выпускала сиквел «Бэмби». Он не смог получить успех в коммерции.
Руководители студии приняли решение создать римейк «Бэмби». В подлинной версии рассказано об олененке, присоединившегося к приятелям - кролику Тампер и скунсу Флауэр. Они пожелали осмотреть свой дом – огромный лес. Когда олененок вырос, он узнал, что в его лесном мире случаются не только трагические случаи, но и веселье. Мультик получил награды в 3 номинациях премии «Оскар» - за лучшую песню, лучшую оценку и лучший звук.
Напомним, что австралийская компания выпускала сиквел «Бэмби». Он не смог получить успех в коммерции.
Культура
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 17:04