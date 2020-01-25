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Анна Семенович в Татьянин день опубликовала фото из семейного архива

Популярная артистка Анна Семенович поздравила свою маму Татьяну и всех подписчиц с Днем ангела, опубликовав старое фото из семейного архива в своем Instagram-профиле. Поклонники певицы активно поздравляют друг друга в комментариях, осыпая комплиментами родителей звезды.
Анна Семенович в Татьянин день опубликовала фото из семейного архива

На опубликованном фото запечатлены Григорий Тимофеевич – отец Анны Семенович, Татьяна Дмитриевна – мама, и сама популярная артистка на руках у папы, однако еще в очень юном возрасте. Кроме них самих в кадре оказался надувной крокодил, с которым в прежние времена фотографы на отдыхе делали снимки всех отдыхающих.

Как отмечают подписчики Анны Семенович, фотография излучает тепло и любовь. Сама же певица подписала запись своим поздравлением маме, пожелав ей счастья, молодости и здоровья.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:06

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