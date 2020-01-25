Анна Семенович в Татьянин день опубликовала фото из семейного архива
Популярная артистка Анна Семенович поздравила свою маму Татьяну и всех подписчиц с Днем ангела, опубликовав старое фото из семейного архива в своем Instagram-профиле. Поклонники певицы активно поздравляют друг друга в комментариях, осыпая комплиментами родителей звезды.
На опубликованном фото запечатлены Григорий Тимофеевич – отец Анны Семенович, Татьяна Дмитриевна – мама, и сама популярная артистка на руках у папы, однако еще в очень юном возрасте. Кроме них самих в кадре оказался надувной крокодил, с которым в прежние времена фотографы на отдыхе делали снимки всех отдыхающих.
Как отмечают подписчики Анны Семенович, фотография излучает тепло и любовь. Сама же певица подписала запись своим поздравлением маме, пожелав ей счастья, молодости и здоровья.
На опубликованном фото запечатлены Григорий Тимофеевич – отец Анны Семенович, Татьяна Дмитриевна – мама, и сама популярная артистка на руках у папы, однако еще в очень юном возрасте. Кроме них самих в кадре оказался надувной крокодил, с которым в прежние времена фотографы на отдыхе делали снимки всех отдыхающих.
Как отмечают подписчики Анны Семенович, фотография излучает тепло и любовь. Сама же певица подписала запись своим поздравлением маме, пожелав ей счастья, молодости и здоровья.