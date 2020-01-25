Российские учёные предложили проект рисунков на небе
Группа учёных из Сколково, МФТИ и Института прикладной математики им. М.В. Келдыша предложила инновационную технологию изображений на небе. Данная идея была опубликована в тезисах к конференции «Королёвские чтения 2020», посвящённой памяти отечественных учёных, изучавших космос.
Предполагается, что проект может быть воплощён в жизнь при помощи микроспутников, которые будут располагаться на низкой орбите и оснащаться солнечными отражателями. Каждый из объектов обладает отдельной системой управления положением на орбите. Движение отражателя происходит тоже независимо.
По подсчётам исследователей, специальные условия освещения будут способствовать тому, чтобы расположение этих спутников на орбите наблюдалось с Земли как «небесное» изображение. Сама конференция пройдёт в Москве в конце января.
Предполагается, что проект может быть воплощён в жизнь при помощи микроспутников, которые будут располагаться на низкой орбите и оснащаться солнечными отражателями. Каждый из объектов обладает отдельной системой управления положением на орбите. Движение отражателя происходит тоже независимо.
По подсчётам исследователей, специальные условия освещения будут способствовать тому, чтобы расположение этих спутников на орбите наблюдалось с Земли как «небесное» изображение. Сама конференция пройдёт в Москве в конце января.
Наука
Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 18:30