АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали ситуации, когда женщинам не стоит использовать…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Названы самые дорогие автомобили аукциона Barrett-Jackson

Как выяснили аналитики, самыми популярными автомобилями на знаменитой аукционной площадке Barrett-Jackson становятся уникальные и относительно новые модели. В результате даже был составлен рейтинг, в который вошли самые дорогие автомобили аукциона.
Названы самые дорогие автомобили аукциона Barrett-Jackson

Так, самым дорогим из проданных на этом аукционе экземпляров оказался Chevrolet Corvette 2020 года. Уникальность этой машины заключается в VIN-номере, в котором зашифрованы данные о том, что он является первым Chevrolet Corvette серии С8, который сошел с конвейера. Этот гиперкар был куплен энтузиастом за внушительную сумму в 3 миллиона долларов. Позднее стало известно, что обладателем этого уникального «корвета» стал владелец известной команды NASCAR Рик Хендрик.

На втором месте расположился японский спорткар Lexus LC500 Convertible 2021 модельного года. Первый экземпляр этой модели был продан на аукционе за 2 миллиона долларов. Примечательно, что все средства, вырученные от продажи этой машины, были направлены на благотворительность. При этом отмечается, что кабриолеты из серии Lexus LC500 Convertible 100 INspiration должны стать первыми автомобилями, которые появятся в продаже в будущем.

Замыкает список лидеров рейтинга Ford GT 2017 года, за который было выручено почти 1,5 миллиона долларов. Пробег этой машины с момента ее выхода из сборочного цеха составил всего 227 километров, что и привело к столь высокой цене. Кроме того, проданный экземпляр был выкрашен в классический красный цвет, а его уникальность дополнена тем фактом, что автомобиль входил в коллекцию бывшего вице-президента концерна Ford.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Я дура еще была»: Екатерина Волкова рассказала, что жалеет о сделанном…
Исследователи нашли подобный персонажу игры Pac-Man живой…
В Сети вспомнили о необычной модификации «Буханки»…
На Ким Кардашьян подали судебный иск за нарушение авторских…
Российские учёные предложили проект рисунков на…
Памела Андерсон показала фото с новым мужем после тайной…
Самым маленьким пациентом с новым коронавирусом оказался 2-летний…
Анна Семенович в Татьянин день опубликовала фото из семейного…
Названы самые дорогие автомобили аукциона…
Российский врач рассказал, что делать при появлении первых симптомов…
Никита Джигурда в день рождения Владимира Высоцкого признался, что с 13 лет поет его…
Важное обновление Windows 10 вызывает «синий экран…
О детях, любви и рисовании: Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин ответила на вопросы…
Ученые назвали вероятный способ передачи рака от человека к…
Звезду «Мажора» Павла Прилучного разыскивают приставы из-за…
Анна Михайловская: "Я очень с осторожностью отношусь ко всем процедурам, поэтому не сделала ещё ни одной…
Disney планирует снимать киноадаптацию…
Ученые России разработали методику диагностики…
Дочь Анастасии Волочковой подарила матери картину на день…
Врачи рассказали о лечебных свойствах…
«Ничего не хочется»: Вячеслав Добрынин перед днем рождения впал в тяжелую…
Валентина Рубцова поздравила всех Татьян с…
Новый BMW X7 получил полностью кожаный салон от…
Сергей Бурунов поправил свое здоровье в одной из клиник…
Сергей Бурунов поздравил Александра Петрова с днем…
Ведущая “Дом-2” Юлия Ефременкова: “Планируем детей сразу после…
Ученые создали сверхтонкий сенсорный экран для смартфонов…
Ксения Собчак, Иван Ургант и Гарик Харламов показали, как выглядят в разных…
Просмотреть все новости