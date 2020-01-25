Названы самые дорогие автомобили аукциона Barrett-Jackson





Так, самым дорогим из проданных на этом аукционе экземпляров оказался Chevrolet Corvette 2020 года. Уникальность этой машины заключается в VIN-номере, в котором зашифрованы данные о том, что он является первым Chevrolet Corvette серии С8, который сошел с конвейера. Этот гиперкар был куплен энтузиастом за внушительную сумму в 3 миллиона долларов. Позднее стало известно, что обладателем этого уникального «корвета» стал владелец известной команды NASCAR Рик Хендрик.На втором месте расположился японский спорткар Lexus LC500 Convertible 2021 модельного года. Первый экземпляр этой модели был продан на аукционе за 2 миллиона долларов. Примечательно, что все средства, вырученные от продажи этой машины, были направлены на благотворительность. При этом отмечается, что кабриолеты из серии Lexus LC500 Convertible 100 INspiration должны стать первыми автомобилями, которые появятся в продаже в будущем.Замыкает список лидеров рейтинга Ford GT 2017 года, за который было выручено почти 1,5 миллиона долларов. Пробег этой машины с момента ее выхода из сборочного цеха составил всего 227 километров, что и привело к столь высокой цене. Кроме того, проданный экземпляр был выкрашен в классический красный цвет, а его уникальность дополнена тем фактом, что автомобиль входил в коллекцию бывшего вице-президента концерна Ford.