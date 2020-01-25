Российский врач рассказал, что делать при появлении первых симптомов коронавируса





Владимир Жемчугов рассказал, что одним из отличительных признаков может быть отсутствие заложенности верхних дыхательных путей. Насморк – это один из симптомов ОРВИ, вдобавок к температуре и кашлю. Но если появляются все симптомы вирусной респираторной инфекции кроме воспаления слизистой носа, нужно сразу обращаться за помощью к специалисту.При обычной ОРВИ также нужна помощь врача, особенно если состояние сопровождается жаром. В таком случае может понадобиться скорая помощь. Однако при подозрении на коронавирус откладывать визит к доктору однозначно нельзя.Хотя на территории России случаи заражения эпидемическим вирусом не зафиксированы, заболевание быстро распространяется даже на отдаленные местности. Этот недуг уже был замечен в Соединенных Штатах, европе и других 5 странах.Чтобы предостеречь себя и своих родных, медицинские специалисты настоятельно рекомендуют ограничить поездки в страны, находящиеся в зоне риска заражения, отказаться от покупок продуктов из Китая и не контактировать с жителями КНР на время эпидемии.