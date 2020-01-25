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Российский врач рассказал, что делать при появлении первых симптомов коронавируса

Российский иммунолог Владимир Жемчугов дал рекомендации на случай появления симптомов коронавируса. По словам специалиста, этот смертельный недуг можно спутать с ОРВИ или воспалением легких, однако последствия будут трагическими.
Российский врач рассказал, что делать при появлении первых симптомов коронавируса

Владимир Жемчугов рассказал, что одним из отличительных признаков может быть отсутствие заложенности верхних дыхательных путей. Насморк – это один из симптомов ОРВИ, вдобавок к температуре и кашлю. Но если появляются все симптомы вирусной респираторной инфекции кроме воспаления слизистой носа, нужно сразу обращаться за помощью к специалисту.

При обычной ОРВИ также нужна помощь врача, особенно если состояние сопровождается жаром. В таком случае может понадобиться скорая помощь. Однако при подозрении на коронавирус откладывать визит к доктору однозначно нельзя.

Хотя на территории России случаи заражения эпидемическим вирусом не зафиксированы, заболевание быстро распространяется даже на отдаленные местности. Этот недуг уже был замечен в Соединенных Штатах, европе и других 5 странах.

Чтобы предостеречь себя и своих родных, медицинские специалисты настоятельно рекомендуют ограничить поездки в страны, находящиеся в зоне риска заражения, отказаться от покупок продуктов из Китая и не контактировать с жителями КНР на время эпидемии.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:50

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