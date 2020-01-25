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Никита Джигурда в день рождения Владимира Высоцкого признался, что с 13 лет поет его песни

Сегодня, 25 января, в день рождения актера и певца Владимира Высоцкого многие звезды отечественного шоу-бизнеса вспоминают талантливого артиста. Так, Никита Джигурда рассказал, что поет песни барда с 13-летнего возраста.
Никита Джигурда в день рождения Владимира Высоцкого признался, что с 13 лет поет его песни

Эпатажный артист опубликовал на странице своего профиля в соцсети Instagram пост, посвященный знаменитому певцу и актеру. Как оказалось, песни знаменитого исполнителя роли Жеглова появились в репертуаре Джигурды еще в то время, когда он был школьником. Уже в 13 лет он пел песни Высоцкого, до сих пор остающиеся хитами.

В дополнение к словам воспоминания Джигурда опубликовал ролик 1990 года, на котором он поет под гитару шлягер, написанный Владимиром Высоцким. При этом он также добавил, что не боялся исполнять эти песни даже в советское время, когда творчество Высоцкого было под запретом. Что же до нынешних артистов, сетует Джигурда, то они, похоже, до сих пор боятся включать в свой репертуар эти хиты.

Также упомянул Никита Борисович, что его не приглашают на концерты, которые организовывает сын Высоцкого, Никита. По его мнению, это из-за запретов и несправедливого отношения к нему. Песни же Владимира Высоцкого и сейчас, как выразился артист, «рвут душу» любому, кто их слышит. Подписчики звезды оценили данную публикацию, поставив множество «лайков» и похвалив за высокий уровень исполнения.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 17:42

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