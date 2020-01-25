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Важное обновление Windows 10 вызывает «синий экран смерти»

Полторы недели тому назад корпорация Microsoft начала рассылку январского пакетного обновления актуальной операционной системы Windows 10. Однако, как выяснилось, вместе с устранением важной уязвимости в системе обновление принесло и новые проблемы, в частности некоторые пользователи уже пожаловались на «синий экран смерти» после его установки.

Пакетное обновление под серийным номером KB4528760 считается критически важным, поскольку в него включено исправление уязвимости, выявленной ранее специалистами АНБ США. Однако кроме исправлений обновление принесло многим пользователям ряд проблем. Сначала некоторые из них просто жаловались на то, что обновление не хочет устанавливаться и выдает сообщения об ошибках. Но некоторые столкнулись с куда более серьезными проблемами в том числе с появлением «синего экрана смерти».

В компании пока официально не отреагировали на эту проблему. О причине сбоя пока также ничего не известно, но в Сети уже высказали одну из возможных версий произошедшего. Отмечается, что проблемы могут быть вызваны работой штатного приложения «Подключить», поскольку многие из пострадавших в результате обновления пользователей не так давно удалили эту программу из своих систем. Впрочем, не исключено, что речь идет о банальном совпадении.

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Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:34

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