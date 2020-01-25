Валентина Рубцова поздравила всех Татьян с праздником

Валентина Рубцова на снимке одета в черную футболку и красную клетчатую рубашку. Звезда комедийного сериала"СашаТаня" наклонилась так, что ее волосы свисают над камерой. На фото видно, что Валентина Рубцова без макияжа. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram актриса просто написала: "Татьяны, с Праздником".Подписчики отметили, что хотя знаменитость и зовут Валентина, они поздравляют ее праздником, поскольку в сериале ее имя Татьяна. Фанаты пожелали актрисе здоровья, новых ролей, много счастья и любви. Также пользователи Сети написали, что фотография получилась "очень живой и настоящей". За несколько минут публикация Валентины Рубцовой набрала почти 6 500 лайков.