Ученые назвали вероятный способ передачи рака от человека к человеку





Микробиомом называют микроорганизмы, существующие на коже и органах. Они являют собой бактерии, в число которых входят грибки и вирусы, которые играют важную роль для всего организма и нужны в пищеварении, способные выделять полезные вещества или выводить токсические.Приверженцы этой теории сообщают, что микробная колонизация организма человека важна в передаче ожирения, болезней сердца, диабета и даже рака. Но такие выводы не являются доказанными и не принимаются медицинской ассоциацией. Специалисты заявляют, что эти болезни зарождаются совмещением генетической наклонности, способа жизни, окружающей средой, и они не способны передаться от человека к человеку.