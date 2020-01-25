Эксперты пояснили краткосрочный результат от кето-диеты





В журнале Nature Metabolist опубликована статья о положительных и негативных свойствах влияния на организм человека жиросжигательной диеты. По результатам проведенных экспериментов была замечена польза такого рациона. Ввиду минимального количества простых углеводов организм чувствует себя голодным и начинает сжигать жировые запасы в подкожной клетчатке. Но этот временный эффект быстро заканчивается. При детальном изучении гамма-дельта-Т-клеток, защищающих ткани внутренних органов, выяснилось, что в тот момент, когда организм расщепляет собственный жир, клетки одновременно начинают процесс накопления липидов.В ходе эксперимента с несколькими грызунами факты о кратковременной пользе лишь подтвердились. Мыши, находившиеся на кето-диете более одной недели, после первичного сжигания жировой клетчатки стали накапливать больше жира, чем организм мог переработать.Врачи настоятельно рекомендуют не применять кето-диету в своем рационе без предварительной консультации у специалиста и прохождения необходимых обследований.