АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали ситуации, когда женщинам не стоит использовать…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Эксперты пояснили краткосрочный результат от кето-диеты

Специалисты отметили, что популярная во всем мире кетогенная диета приносит лишь краткосрочный видимый результат. Однако сразу после него появляются негативные последствия, с которыми трудно справиться. Ученые Йельского университета подтвердили и объяснили факты о кето-диете экспериментальным способом.
Эксперты пояснили краткосрочный результат от кето-диеты

В журнале Nature Metabolist опубликована статья о положительных и негативных свойствах влияния на организм человека жиросжигательной диеты. По результатам проведенных экспериментов была замечена польза такого рациона. Ввиду минимального количества простых углеводов организм чувствует себя голодным и начинает сжигать жировые запасы в подкожной клетчатке. Но этот временный эффект быстро заканчивается. При детальном изучении гамма-дельта-Т-клеток, защищающих ткани внутренних органов, выяснилось, что в тот момент, когда организм расщепляет собственный жир, клетки одновременно начинают процесс накопления липидов.

В ходе эксперимента с несколькими грызунами факты о кратковременной пользе лишь подтвердились. Мыши, находившиеся на кето-диете более одной недели, после первичного сжигания жировой клетчатки стали накапливать больше жира, чем организм мог переработать.

Врачи настоятельно рекомендуют не применять кето-диету в своем рационе без предварительной консультации у специалиста и прохождения необходимых обследований.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Я дура еще была»: Екатерина Волкова рассказала, что жалеет о сделанном…
Исследователи нашли подобный персонажу игры Pac-Man живой…
В Сети вспомнили о необычной модификации «Буханки»…
На Ким Кардашьян подали судебный иск за нарушение авторских…
Российские учёные предложили проект рисунков на…
Памела Андерсон показала фото с новым мужем после тайной…
Самым маленьким пациентом с новым коронавирусом оказался 2-летний…
Анна Семенович в Татьянин день опубликовала фото из семейного…
Названы самые дорогие автомобили аукциона…
Российский врач рассказал, что делать при появлении первых симптомов…
Никита Джигурда в день рождения Владимира Высоцкого признался, что с 13 лет поет его…
Важное обновление Windows 10 вызывает «синий экран…
О детях, любви и рисовании: Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин ответила на вопросы…
Ученые назвали вероятный способ передачи рака от человека к…
Звезду «Мажора» Павла Прилучного разыскивают приставы из-за…
Анна Михайловская: "Я очень с осторожностью отношусь ко всем процедурам, поэтому не сделала ещё ни одной…
Disney планирует снимать киноадаптацию…
Ученые России разработали методику диагностики…
Дочь Анастасии Волочковой подарила матери картину на день…
Врачи рассказали о лечебных свойствах…
«Ничего не хочется»: Вячеслав Добрынин перед днем рождения впал в тяжелую…
Валентина Рубцова поздравила всех Татьян с…
Новый BMW X7 получил полностью кожаный салон от…
Сергей Бурунов поправил свое здоровье в одной из клиник…
Сергей Бурунов поздравил Александра Петрова с днем…
Ведущая “Дом-2” Юлия Ефременкова: “Планируем детей сразу после…
Ученые создали сверхтонкий сенсорный экран для смартфонов…
Ксения Собчак, Иван Ургант и Гарик Харламов показали, как выглядят в разных…
Просмотреть все новости