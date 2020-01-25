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О детях, любви и рисовании: Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин ответила на вопросы подписчиков

Молодая супруга известного российского актера, шоумена и продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин устроила для своих подписчиков в социальной сети Instagram марафон с ответами на вопросы. Художница и модель рассказала в stories о детях, увлечении рисованием и любви.
О детях, любви и рисовании: Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин ответила на вопросы подписчиков

Как оказалось, образование Дарина Эрвин получила по двум специальностям – актерское мастерство и юриспруденция. А вот английский язык девушка изучила самостоятельно. Что же касается страсти к рисованию, то она появилась у Дарины Эрвин всего несколько лет тому назад. Кроме того, подписчики попросили жену Александра Цекало рассказать, как человеку сохранить самообладание с двумя детьми. В ответ на это она опубликовала фотографию младших сестры и брата, сопроводив ее подписью: «кто отыщет способ, непременно расскажите мне». Также поклонники попросили модель рассказать о том, как она понимает само значение слова «любовь». Не вдаваясь в подробности, Эрвин в качестве ответа просто опубликовала фотографию мужа, с которым они узаконили свои отношения лишь весной минувшего года.

Примечательно, что ранее пресса сообщила, будто бы Александр Цекало запретил своим детям говорить при новой молодой жене о его бывшей супруге Виктории Галушко.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:26

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