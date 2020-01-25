Сергей Бурунов поздравил Александра Петрова с днем рождения

Сегодня у Александра Петрова день рождения, актеру исполнился 31 год. Его друг и коллега по комедийному сериалу "Полицейский с Рублевки" Сергей Бурунов одним из первых поздравил именинника с праздником. Актер разместил ролик, на котором он и Александр Петров смешно танцуют под песню Виктор Салтыкова под названием "Белая ночь". Сергей Бурунов одет в черные брюки, куртку и белую футболку, а его друг надел спортивный костюм. В комментарии к публикации в Instagram звезда "Полицейского с Рублевки" написал: "Саша! Поздравляю с Днем Рождения. И с Золотым орлом. Но с твоим днем больше".Пользователи Сети пожелали Александру Петрову успеха во всех начинаниях, любви, здоровья и благополучия. Подписчики отметили, что танец поднял им настроение. За несколько десятков минут пост Сергея Бурунова просмотрели более 560 000 раз.