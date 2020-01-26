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Врачи перечислили полезные для здоровья свойства смородины

Врачи рассказали о пользе черной смородины, а также о красной и белой разновидностях, которые содержат большое количество витамина С. Ягоды считаются не только лечебными, но и хорошо влияют на выработку «гормона радости» у людей.

Специалисты рекомендуют употреблять не меньше 50 граммов смородины в день. Она поможет привести в норму уровень гемоглобина в крови и снизит вероятность анемии. В её составе больше витамина С, чем у цитрусовых фруктов, она также богата на различные микроэлементы: кальций, фосфор, калий, магний и железо. Смородина помогает людям с повышенным давлением, изменяя состав крови человека, и улучшает вязкость и свертывание. Маленькие косточки также имеют полезные свойства из-за того, что в их состав входит салициловая кислота, которая, в свою очередь, помогает в борьбе с высокой температурой.

Учёные выяснили, что ягода способствует выработке «гормона радости» - серотонина. Сок черной смородины является прекрасным средством для укрепления сердечной мышцы и обладает мочегонными и желчегонными свойствами, в результате чего можно избежать отеков. Также есть и противопоказания для людей с повышенной кислотностью желудочного сока и высокой склонностью к тромбообразованию в крови.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 08:00

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