Врачи перечислили полезные для здоровья свойства смородины





Специалисты рекомендуют употреблять не меньше 50 граммов смородины в день. Она поможет привести в норму уровень гемоглобина в крови и снизит вероятность анемии. В её составе больше витамина С, чем у цитрусовых фруктов, она также богата на различные микроэлементы: кальций, фосфор, калий, магний и железо. Смородина помогает людям с повышенным давлением, изменяя состав крови человека, и улучшает вязкость и свертывание. Маленькие косточки также имеют полезные свойства из-за того, что в их состав входит салициловая кислота, которая, в свою очередь, помогает в борьбе с высокой температурой.Учёные выяснили, что ягода способствует выработке «гормона радости» - серотонина. Сок черной смородины является прекрасным средством для укрепления сердечной мышцы и обладает мочегонными и желчегонными свойствами, в результате чего можно избежать отеков. Также есть и противопоказания для людей с повышенной кислотностью желудочного сока и высокой склонностью к тромбообразованию в крови.