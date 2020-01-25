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Звезду «Мажора» Павла Прилучного разыскивают приставы из-за долгов

Как сообщает телеканал Рен-ТВ, известный российский актер Павел Прилучный, знакомый массовому зрителю по популярному сериалу «Мажор», накопил немало долгов по уплате налогов. По данным телеканала, на знаменитом артисте «висят» налоги за землю, транспорт и другое имущество.
Звезду «Мажора» Павла Прилучного разыскивают приставы из-за долгов

Отмечается, что долг по налогам актер накопил не только в Москве и Подмосковье, но также в Новосибирске. Некоторые из налоговых выплат просрочены им с 2017 года. Примечателен и тот факт, что Павел Прилучный нередко оказывается в центре громких скандалов и неприятных историй. Так, в позапрошлом году пресса сообщала о том, что Павел Прилучный якобы поднял руку на свою избранницу – коллегу по актерскому цеху Агату Муцениеце. Впрочем, сама артистка позднее опровергла эту информацию.

Более того, весной минувшего года соседка актера застала его в своем автомобиле. Тогда источники отмечали, что Прилучный в прямом смысле заночевал в чужой машине.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:10

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