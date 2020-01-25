Звезду «Мажора» Павла Прилучного разыскивают приставы из-за долгов





Отмечается, что долг по налогам актер накопил не только в Москве и Подмосковье, но также в Новосибирске. Некоторые из налоговых выплат просрочены им с 2017 года. Примечателен и тот факт, что Павел Прилучный нередко оказывается в центре громких скандалов и неприятных историй. Так, в позапрошлом году пресса сообщала о том, что Павел Прилучный якобы поднял руку на свою избранницу – коллегу по актерскому цеху Агату Муцениеце. Впрочем, сама артистка позднее опровергла эту информацию.Более того, весной минувшего года соседка актера застала его в своем автомобиле. Тогда источники отмечали, что Прилучный в прямом смысле заночевал в чужой машине.