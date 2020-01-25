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Ведущая “Дом-2” Юлия Ефременкова: “Планируем детей сразу после свадьбы”

Ведущая скандального телевизионного проекта “Дом-2” Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур уже начали планировать предстоящее торжество. Ко всему они рассказали, что хотели бы начать планировать детей сразу после свадьбы.

Ведущая “Дом-2” Юлия Ефременкова: “Планируем детей сразу после свадьбы”

Ведущая шоу “Дом-2” Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур планируют этим летом 2020-го сыграть свадьбу. Юлия Ефременкова рассказала, что они уже сейчас с Мондезир Свет-Амуром называют друг друга “мой будущий муж” и “моя будущая жена”. Торжество они планируют приурочить к дню рождения мамы Юлии, которой как раз исполнится 75 лет.

Юлия Ефременкова рассказала, что хотя она уже и была замужем, но все равно собирается надеть платье, которое будет, возможно, цвета слоновой кости.


Также Мондезир Свет-Амур говорит, что мало понимает в свадебных церемониях, поэтому этот вопрос практически полностью доверил Юлии. Помимо этого, Мондезир Свет-Амур подчеркивает, что мама Юлии Алевтина Анатольевна - связующее звено для них и часто помогает им найти общий язык, когда они вздорят. По словам Мондезира Свет-Амура, с Алевтиной Анатольевной он общается, как с родной мамой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:13

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