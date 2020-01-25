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Ученые России разработали методику диагностики коронавируса

В связи с распространением коронавируса в Китае российские ученые разработали методику диагностики болезни. Также они рассказали о мерах предупреждения заболевания.

Согласно данным КНР, в мире зарегистрировали 291 случай болезни, которую вызвал малоизученный вирус. В Китае заболели 287 человек, в Таиланде - 1, в Японии - 1 и в Южной Корее - 1, умерли четыре больных. Как известно, путь передачи вируса от человека к человеку.
Сейчас происходит мониторинг эпидемиологической обстановки, так как ежегодно больше 1,5 миллиона жителей Китая приезжают в Россию. Учеными были проработаны планы действий докторов при подозрении на коронавирус.

Эксперты смогли разработать методику лабораторной диагностики нового заболевания, который основан на ПЦР. Он имеет много достоинств, таких как высокая чувствительность к разным вирусам, анализы готовятся быстро, а для диагностирования необходимо лишь взять образец из носоглотки человека. Это поможет выявлять как сам коронавирус, так и атипичную пневмонию.

Специалисты также дали рекомендации путешественникам, выезжающих в КНР. Перед отъездом нужно уточнить эпидемиологическую обстановку в стране, не стоит ходить на рынки с животными, пить можно лишь воду из бутылок, есть пищу термически обработанную. Запрещено посещать зоопарки, необходимо одевать медицинскую маску, часто мыть руки с использованием мыла, при болезни посещать докторов. Обязательно нужно сообщить врачам о периоде пребывания в КНР.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 17:02

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