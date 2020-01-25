Врачи рассказали о лечебных свойствах изюма





Уже несколько лет исследователи из разных уголков мира отмечают пользу сушеных фруктов и ягод в питании человека. Чаще всего диетологи рекомендуют заменять сухофруктами вредные перекусы и дополнять ими основные блюда. Однако кроме естественной пользы сушеных продуктов, врачи прокомментировали необходимость употребления изюма.По мнению специалистов эти ягоды содержат все полезные вещества для активной мозговой деятельности, что сопровождается высокой концентрацией внимания, уравновешенностью нервной системы и повышенной внимательностью. Такие качества будут как никогда кстати во время напряженного рабочего дня или контрольной работы в школе.Отдельную пользу изюма отмечают для беременных женщин и кормящих мам. Так как это высококалорийный продукт, он сможет восполнять необходимые силы, которые быстро растрачиваются с маленьким ребенком под сердцем или у груди. Помимо этого, его полезные микроэлементы будут способствовать укреплению иммунной системы для защиты от бактерий и вирусов.