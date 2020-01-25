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Новый BMW X7 получил полностью кожаный салон от Vilner

Новинка BMW X7 с пластиковыми деталями не всем пришлась по вкусу. Специалист тюнинг-ателье Vilner преобразовали автомобиль, добавив в его салон полностью кожаную обшивку от Vilner.

Компания Атанаса Вильнера давно известна качественной модернизацией и модификацией интерьеров. Сейчас ее эксперты переработали интерьерные решения внедорожника BMW X7, устранив вызывающие споры части в салоне. Дизайнеров не устроил не только сам использованный в мощном внедорожнике материал, но и его твердость. По мнению главы ателье, потребитель вряд ли захочет иметь столько синтетических материалов в салоне.

Поэтому было решено заменить все области, с которыми водитель и пассажиры соприкасаются даже чаще, чем с приборной панелью, на мягкую кожу. Ведь и стоимость BMW X7 достигает порядка 120 тысяч евро, потому такая машина должна соответствовать самым высоким стандартам. Кожаным стало и покрытие консоли в междурядье второй линии пассажирских кресел. Тюнинг-бренд не стал экономить на эффектной внешности авто, потратив только на отделку задних частей кресел первого ряда два квадратных метра кожи. Кроме того, в салоне появился перфорированный логотип данной модели авто.

Для оформления машины дизайнеры использовали цвет Tartufo, при основной обивке в коричневых тонах ремни безопасности в кроссовере синие. Дополнительно компания предлагает эффектную кожаную сумку с сапфировым оттенком. Что же до экстерьерных решений, то здесь Vilner дополнил коричневыми акцентами колесные диски в 21 дюйм, а также наклеил на задние фонари логотип модели X7. О стоимости рестайлинг-версии пока данных нет, как и о маркетинговой стратегии ее релиза.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 16:31

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