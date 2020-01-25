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"Когда хочется есть - пей": Светлана Лобода поделилась секретом своего похудения

Светлана Лобода разместила на странице в Instagram несколько снимков с отдыха в Мексике. В комментарии знаменитая певица решила поделиться с поклонниками секретом своего похудения и сообщила, что когда хочется есть, надо пить.
"Когда хочется есть - пей": Светлана Лобода поделилась секретом своего похудения

Несколько дней назад Светлана Лобода улетела отдыхать в Мексику. Певица начала публиковать фотографии в купальнике и пользователи Сети заметили, что она заметно похудела. Подписчики стали спрашивать у исполнительницы, как ей удалось сбросить вес за короткий промежуток времени. Сегодня Светлана Лобода показала новые фотографии, на которых она запечатлена в черном купальнике и джинсовых шортах. Ее образ дополнен шляпой с широкими полями, солнцезащитными очками и цепочками с медальонами. Знаменитость сидит на шезлонге и держит в руках кокос.

В комментарии к опубликованным снимкам Светлана Лобода просто написала: "Когда хочется есть - пей". Подписчики отметили, что у певицы идеальная фигура, но ей необходимо следить за своим здоровьем и не усердствовать с водой вместо еды. За несколько минут пост исполнительницы в Instagram набрал почти 52 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

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