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Ученые создали сверхтонкий сенсорный экран для смартфонов будущего

Ученые создали уникальный сверхтонкий сенсорный дисплей, который можно легко скрутить в трубочку. Такие дисплеи, к примеру, смогут применяться в смарфтонах будущего.

Изначально специалистами был разработан уникальный гибкий материал, который можно просто распечатать и сворачивать в трубочку, словно бумагу. Данный материал пригоден для создания сенсорных дисплеев. При этом, как отмечают авторы изобретения, новый материал примерно в 100 раз тоньше существующих сегодня сенсорных панелей. По большому счету речь идет о токопроводящем листе, для создания которого была использована ультратонкая пленка, используемая в том числе и при создании тач-скринов современных смартфонов. Получившиеся таким образом листы могут быть совместимы с любыми другими электронными технологиями, а их рекордная гибкость позволяет существенно расширить сферу их практического применения

Чтобы материал получил столь уникальные свойства, ученым пришлось изменить его внутреннюю структуру. В результате у них вышла неплохая альтернатива существующим сегодня сенсорным дисплеям, которая, к тому же, имеет относительно невысокую стоимость. Кроме того, по утверждению исследователей, их новый дисплей потребляет немного меньше энергии, чем аналоги, а потому смартфоны на его основе могут показать 10-процентный прирост во времени автономной работы.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:08

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