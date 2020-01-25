Ученые создали сверхтонкий сенсорный экран для смартфонов будущего





Изначально специалистами был разработан уникальный гибкий материал, который можно просто распечатать и сворачивать в трубочку, словно бумагу. Данный материал пригоден для создания сенсорных дисплеев. При этом, как отмечают авторы изобретения, новый материал примерно в 100 раз тоньше существующих сегодня сенсорных панелей. По большому счету речь идет о токопроводящем листе, для создания которого была использована ультратонкая пленка, используемая в том числе и при создании тач-скринов современных смартфонов. Получившиеся таким образом листы могут быть совместимы с любыми другими электронными технологиями, а их рекордная гибкость позволяет существенно расширить сферу их практического примененияЧтобы материал получил столь уникальные свойства, ученым пришлось изменить его внутреннюю структуру. В результате у них вышла неплохая альтернатива существующим сегодня сенсорным дисплеям, которая, к тому же, имеет относительно невысокую стоимость. Кроме того, по утверждению исследователей, их новый дисплей потребляет немного меньше энергии, чем аналоги, а потому смартфоны на его основе могут показать 10-процентный прирост во времени автономной работы.