Дочь Анастасии Волочковой подарила матери картину на день рождения

Анастасия Волочкова написала, что очень гордится достижениями, талантом, воспитанием и добропорядочностью своей 14-летней дочери Ариадны, которою она родила от предпринимателя Игоря Вдовина. Слова на обратной стороне картины очень тронули и расчувствовали Волочкову: «Для моей самой лучшей на свете мамочки! С Днём Рождения, дорогая. Я тебя люблю!»Несмотря на то, что дочь балерины живет со своим отцом в центре Москвы, она старается приезжать к ней на выходные и праздники. Особняк матери находится в поселке Новая Рига, откуда тяжело добираться в школу Ариадне Волочковой.