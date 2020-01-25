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Дочь Анастасии Волочковой подарила матери картину на день рождения

Дочь известной балерины Анастасии Волочковой подарила ценный подарок на день рождения матери, которым оказалась её собственная картина. Об этом рассказала балерина у себя на странице в Instagram.
Дочь Анастасии Волочковой подарила матери картину на день рождения

Анастасия Волочкова написала, что очень гордится достижениями, талантом, воспитанием и добропорядочностью своей 14-летней дочери Ариадны, которою она родила от предпринимателя Игоря Вдовина. Слова на обратной стороне картины очень тронули и расчувствовали Волочкову: «Для моей самой лучшей на свете мамочки! С Днём Рождения, дорогая. Я тебя люблю!»

Несмотря на то, что дочь балерины живет со своим отцом в центре Москвы, она старается приезжать к ней на выходные и праздники. Особняк матери находится в поселке Новая Рига, откуда тяжело добираться в школу Ариадне Волочковой.

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Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 16:55

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