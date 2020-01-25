Исследователи нашли подобный персонажу игры Pac-Man живой организм





В популярной игре Pac-Мan главная задача состоит в том, чтобы, управляя своим персонажем, съесть все маленькие точки в лабиринте. Таким же образом в естественной среде обитают одноядерные протисты. Эти уникальные живые существа живут исключительно самостоятельным образом, однако способны активно размножаться, создавая колонии.Точно так же как Pac-Man обнаруженные эукариоты выживают благодаря поеданию других организмов. Чтобы найти себе пищу протисты вынуждены прорывать себе тоннели в почве, что аналогично лабиринтам в игре.