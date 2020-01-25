Исследователи нашли подобный персонажу игры Pac-Man живой организм
Исследователи сообщили, что они обнаружили одноклеточные организмы в живой природе, существующие по принципу персонажа видео игры Pac-Man. Эти существа называются протисты и выживают с помощью поедания более мелких организмов, чем они.
В популярной игре Pac-Мan главная задача состоит в том, чтобы, управляя своим персонажем, съесть все маленькие точки в лабиринте. Таким же образом в естественной среде обитают одноядерные протисты. Эти уникальные живые существа живут исключительно самостоятельным образом, однако способны активно размножаться, создавая колонии.
Точно так же как Pac-Man обнаруженные эукариоты выживают благодаря поеданию других организмов. Чтобы найти себе пищу протисты вынуждены прорывать себе тоннели в почве, что аналогично лабиринтам в игре.
В популярной игре Pac-Мan главная задача состоит в том, чтобы, управляя своим персонажем, съесть все маленькие точки в лабиринте. Таким же образом в естественной среде обитают одноядерные протисты. Эти уникальные живые существа живут исключительно самостоятельным образом, однако способны активно размножаться, создавая колонии.
Точно так же как Pac-Man обнаруженные эукариоты выживают благодаря поеданию других организмов. Чтобы найти себе пищу протисты вынуждены прорывать себе тоннели в почве, что аналогично лабиринтам в игре.
Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:54