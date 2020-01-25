«Ничего не хочется»: Вячеслав Добрынин перед днем рождения впал в тяжелую депрессию
Известный российский певец и композитор Вячеслав Добрынин в эту субботу, 25 января, отмечает свое 74-летие. Впрочем, как оказалось, эта знаменательная дата для легендарного «Доктора Шлягера» омрачена затяжной тяжелой депрессией.
Пышных торжеств по поводу своего дня рождения Добрынин не планирует. Более того, как пишет издание «Собеседник», Вячеслав Григорьевич пребывает в сильной депрессии и не знает, как от нее избавиться. «Я весь прошлый год пребывал в таком состоянии, что мне ни до чего не было дела. Просто хотел жить, и ничего больше. Жизнь началась такая совсем без оптимизма. Просто пришел такой момент раздумий – сидел и думал, как буду жить дальше», - приводит издание слова композитора. Столь нерадостный период в жизни Добрынина может быть вызван проблемами со здоровьем: артист перенес микроинсульт.
«Пока даже не знаю, удалось ли мне полностью выйти из депрессии. По большому счету, я в этом состоянии пребываю до сих пор. Ничего не хочется: ни выступать, ни петь. Я уже много повидал в этой жизни, написал практически все, что только мог. А писать что-то новое я просто не хочу, тем более, все мои соавторы, люди, которых я боготворил и любил, уже ушли из жизни. Сейчас предлагают писать музыку для новых авторов, но это какая-то чудовищная вещь», - подчеркнул музыкант.
Пышных торжеств по поводу своего дня рождения Добрынин не планирует. Более того, как пишет издание «Собеседник», Вячеслав Григорьевич пребывает в сильной депрессии и не знает, как от нее избавиться. «Я весь прошлый год пребывал в таком состоянии, что мне ни до чего не было дела. Просто хотел жить, и ничего больше. Жизнь началась такая совсем без оптимизма. Просто пришел такой момент раздумий – сидел и думал, как буду жить дальше», - приводит издание слова композитора. Столь нерадостный период в жизни Добрынина может быть вызван проблемами со здоровьем: артист перенес микроинсульт.
«Пока даже не знаю, удалось ли мне полностью выйти из депрессии. По большому счету, я в этом состоянии пребываю до сих пор. Ничего не хочется: ни выступать, ни петь. Я уже много повидал в этой жизни, написал практически все, что только мог. А писать что-то новое я просто не хочу, тем более, все мои соавторы, люди, которых я боготворил и любил, уже ушли из жизни. Сейчас предлагают писать музыку для новых авторов, но это какая-то чудовищная вещь», - подчеркнул музыкант.