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«Ничего не хочется»: Вячеслав Добрынин перед днем рождения впал в тяжелую депрессию

Известный российский певец и композитор Вячеслав Добрынин в эту субботу, 25 января, отмечает свое 74-летие. Впрочем, как оказалось, эта знаменательная дата для легендарного «Доктора Шлягера» омрачена затяжной тяжелой депрессией.
«Ничего не хочется»: Вячеслав Добрынин перед днем рождения впал в тяжелую депрессию

Пышных торжеств по поводу своего дня рождения Добрынин не планирует. Более того, как пишет издание «Собеседник», Вячеслав Григорьевич пребывает в сильной депрессии и не знает, как от нее избавиться. «Я весь прошлый год пребывал в таком состоянии, что мне ни до чего не было дела. Просто хотел жить, и ничего больше. Жизнь началась такая совсем без оптимизма. Просто пришел такой момент раздумий – сидел и думал, как буду жить дальше», - приводит издание слова композитора. Столь нерадостный период в жизни Добрынина может быть вызван проблемами со здоровьем: артист перенес микроинсульт.

«Пока даже не знаю, удалось ли мне полностью выйти из депрессии. По большому счету, я в этом состоянии пребываю до сих пор. Ничего не хочется: ни выступать, ни петь. Я уже много повидал в этой жизни, написал практически все, что только мог. А писать что-то новое я просто не хочу, тем более, все мои соавторы, люди, которых я боготворил и любил, уже ушли из жизни. Сейчас предлагают писать музыку для новых авторов, но это какая-то чудовищная вещь», - подчеркнул музыкант.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:39

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