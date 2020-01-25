«Ничего не хочется»: Вячеслав Добрынин перед днем рождения впал в тяжелую депрессию





Пышных торжеств по поводу своего дня рождения Добрынин не планирует. Более того, как пишет издание «Собеседник», Вячеслав Григорьевич пребывает в сильной депрессии и не знает, как от нее избавиться. «Я весь прошлый год пребывал в таком состоянии, что мне ни до чего не было дела. Просто хотел жить, и ничего больше. Жизнь началась такая совсем без оптимизма. Просто пришел такой момент раздумий – сидел и думал, как буду жить дальше», - приводит издание слова композитора. Столь нерадостный период в жизни Добрынина может быть вызван проблемами со здоровьем: артист перенес микроинсульт.«Пока даже не знаю, удалось ли мне полностью выйти из депрессии. По большому счету, я в этом состоянии пребываю до сих пор. Ничего не хочется: ни выступать, ни петь. Я уже много повидал в этой жизни, написал практически все, что только мог. А писать что-то новое я просто не хочу, тем более, все мои соавторы, люди, которых я боготворил и любил, уже ушли из жизни. Сейчас предлагают писать музыку для новых авторов, но это какая-то чудовищная вещь», - подчеркнул музыкант.