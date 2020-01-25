"Ты — подарок судьбы": Певица Глюкоза поздравила мужа Александра Чистякова с 47-летием

Сегодня Александр Чистяков отмечает свой 47-й день рождения. Певица Глюкоза разместила на станице в социальной сети фотографию с супругом. На кадре исполнительница сфотографирована в черном раздельном купальнике и солнцезащитных очках, а ее возлюбленный - в синих шортах и с голым торсом. Снимок был сделан во время их отдыха на Мальдивах. В комментарии к публикации в Instagram-аккаунте Певица Глюкоза написала: "С днем рождения, моя любовь! Ты — подарок судьбы! Люблю, твоя Муся".Подписчики отреагировали моментально. Они поздравили Александра Чистякова с 47-летием, пожелав ему больше счастливых моментов в жизни, здоровья, успехов и любви. Многие заметили, что знаменитость рассекретила свое домашнее прозвище и написали, что теперь будет называть ее Муся. Также фанаты восхитились опубликованным снимком и оставили более 55 000 лайков.