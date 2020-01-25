Нино Нинидзе впервые отреагировала на слухи о расставании с экс-мужем Собчак Максимом Виторганом

Пару недель не смолкают слухи о возможной беременности Нино Нинидзе и о том, что свадебная церемония с бывшим мужем Собчак запланирована на этот март. Ходили даже сплетни, что девушка беременна не от Виторгана, и именно это является причиной разрыва их отношений.Максим и Нино никак не реагировали на все эти слухи. Но накануне девушка на своей страничке в Instagram выложила фотографию, подписав её: «На заборе тоже написано!» Так как других заявлений со стороны актрисы не последовало, то возникает мысль, что таким образом Нинидзе ответила на многие вопросы своих подписчиков о личной жизни.Между тем, стоит отметить, что после этого ни российский актёр, ни грузинская актриса не выложили в сеть ни одной совместной фотографии. Из этого можно сделать вывод, что «Не всё так гладко в Датском королевстве».