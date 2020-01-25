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Звезда “Дом-2” Витя Литвинов сообщил о крахе своего бизнеса

В жизни бывшего участника “Дом-2” Виктора Литвинова наступила по-настоящему черная полоса. Молодой человек рассказал, что чувствует себя подавленным, а ко всему его бизнес прогорел, а кафе пришлось все-таки закрыть.

Звезда “Дом-2” Витя Литвинов сообщил о крахе своего бизнеса

У экс-частника проекта “Дом-2” Виктора Литвинова год для него начался с печальных новостей. Молодой человек вновь ушел с телестройки и расстался с Анной Брянской. А позже выяснилось, что свое кафе в Одессе он закрыл. Литвинов написал, что ему пришлось принять такое решение из-за тупости некоторых людей, но в этот бизнес он вложил очень много сил и денег. Также Литвинову решение далось нелегко, ведь все его ожидания рухнули в прямом смысле слова в один день.


Однако Виктор Литвинов отметил, что отчаиваться не собирается, и благодарен судьбе за то, что его всегда поддерживает семья. По словам Виктора, иногда судьба преподносит такие испытания, чтобы человек мог сначала упасть, а потом многого добиться и подняться.
Поддержали Виктора Литвинова и его близкие друзья. Так, например Мария Кохно написала, что нужно говорить спасибо всему, что было, а лучшее только впереди.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:28

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