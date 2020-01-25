Татьяна Буланова поздравила всех Татьян с Днем Ангела

Для своих фанатов Буланова выставила фотографию, на которой она изображена в розовом торе с белыми бусами в руках и со счастливой улыбкой. Певица изменила свой цвет волос, она теперь стала настоящей брюнеткой, и сделала нежный макияж, подчеркнув выразительность и красоту своих глаз.Под постом исполнительница коротко написала: «Татьяны - с праздником! С днем ангела!» Подписчики и фанаты в ответ поблагодарили Буланову и поздравили её. В комментариях артистку хвалили за её внешний вид, называли очень красивой и даже писали признания в любви.