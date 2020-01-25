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Экстрасенс Дарья Миронова назвала развод причиной психологической травмы Андрея Григорьева-Аполлонова

Участница российского телешоу «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова назвала развод Андрея Григорьева-Аполлонова с его бывшей женой Марией психологической травмой. По мнению экстрасенса, то, что бывшая супруга исполнителя снова вышла замуж и родила ребенка новому мужу, добило певца эмоционально.
Экстрасенс Дарья Миронова назвала развод причиной психологической травмы Андрея Григорьева-Аполлонова

Поклонники Андрея Григорьева-Аполлонова все чаще стали отмечать не самый лучший внешний вид артиста. В социальных сетях фанаты не перестают обсуждать лишние килограммы и неухоженность своего кумира. Подписчики уверены, что музыкант впал в депрессию и ему нужна помощь специалистов.

Дарья Миронова прокомментировала состояние певца. По ее мнению, исполнитель все еще сильно переживает развод с бывшей женой, а также то, что она родила ребенка от другого мужчины. Экстрасенс добавила, что Андрей Григорьев-Аполлонов продолжает любить свою бывшую супругу, по этой причине ему особенно больно переживать их разрыв.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:46

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