Экстрасенс Дарья Миронова назвала развод причиной психологической травмы Андрея Григорьева-Аполлонова

Поклонники Андрея Григорьева-Аполлонова все чаще стали отмечать не самый лучший внешний вид артиста. В социальных сетях фанаты не перестают обсуждать лишние килограммы и неухоженность своего кумира. Подписчики уверены, что музыкант впал в депрессию и ему нужна помощь специалистов.Дарья Миронова прокомментировала состояние певца. По ее мнению, исполнитель все еще сильно переживает развод с бывшей женой, а также то, что она родила ребенка от другого мужчины. Экстрасенс добавила, что Андрей Григорьев-Аполлонов продолжает любить свою бывшую супругу, по этой причине ему особенно больно переживать их разрыв.