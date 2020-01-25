Политолог: «Полиция должна проверить высказывания Руслана Соколовского»
Политолог и член Экспертного клуба Сергей Наумов уверен, что полиции необходимо провести проверку по факту новых высказываний Руслана Соколовского на его персональной страничке в социальной сети. Наумов уверен, что заявления блогера могут содержать в себе признаки оскорбления чувств верующих.
Именно так политолог прокомментировал публикации блогера, сделанные еще 22-23 января. Примечательно, что сам Руслан Соколовский ранее уже становился фигурантом уголовного дела и был приговорен к условному сроку, однако его поведение все чаще дает верующим поводы обвинять его в очередных попытках оскорбления. «Убежден, что он опубликовал материалы, которые являются оскорбительными для миллионов людей, лишь для того, чтобы привлечь рекламодателей. Государство должно обеспечить своим гражданам защиту от тех, кто позволяет себе демонстративно глумиться над историей, святынями и нецензурно высказываться о ценностях, которые очень важны для большинства россиян», - заявил Наумов. Политолог при этом добавил, что оскорбительные посты скандально известного блогера должны быть как минимум удалены, передает РИА LIVE24.
Стоит напомнить, что Руслан Соколовский прославился как фигурант уголовного дела об оскорблении чувств верующих после того, как позволит себе сыграть в игру Pokemon Go в помещении православного храма и назвать верующих «тупыми».
Именно так политолог прокомментировал публикации блогера, сделанные еще 22-23 января. Примечательно, что сам Руслан Соколовский ранее уже становился фигурантом уголовного дела и был приговорен к условному сроку, однако его поведение все чаще дает верующим поводы обвинять его в очередных попытках оскорбления. «Убежден, что он опубликовал материалы, которые являются оскорбительными для миллионов людей, лишь для того, чтобы привлечь рекламодателей. Государство должно обеспечить своим гражданам защиту от тех, кто позволяет себе демонстративно глумиться над историей, святынями и нецензурно высказываться о ценностях, которые очень важны для большинства россиян», - заявил Наумов. Политолог при этом добавил, что оскорбительные посты скандально известного блогера должны быть как минимум удалены, передает РИА LIVE24.
Стоит напомнить, что Руслан Соколовский прославился как фигурант уголовного дела об оскорблении чувств верующих после того, как позволит себе сыграть в игру Pokemon Go в помещении православного храма и назвать верующих «тупыми».
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:53