Ксения Собчак, Иван Ургант и Гарик Харламов показали, как выглядят в разных соцсетях
Очень популярный в интернете флешмоб Dolly Parton набирает все большие обороты. В нем уже приняли участие такие известные в России личности, как Ксения Собчак, Иван Ургант и Гарик Харламов.
Волна делать новые забавные коллажи пришла из США. Впервые их сделала Долли Партон, которая собрала в одну композицию снимки для четырех различных социальных сетей, а именно LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder. Большинству пользователей всемирной паутины такая идея пришлась по душе и распространилась далеко за пределы Америки. Естественно, что на территории Российской Федерации идею усовершенствовали на свою манеру и добавили в этот список такую социальную сеть, как Одноклассники.
В числе первых такую идею поддержал Иван Ургант, но позже к нему присоединился Гарик Харламов, а также телеведущая Ксения Собчак. Светская львица даже пошутила, что она «В Тиндер только в каске!» В эксперименте приняли участие и другие звезды такие, как Нюша и Анна Седокова. Свои фотографии они показали в своих личных блогах.
Волна делать новые забавные коллажи пришла из США. Впервые их сделала Долли Партон, которая собрала в одну композицию снимки для четырех различных социальных сетей, а именно LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder. Большинству пользователей всемирной паутины такая идея пришлась по душе и распространилась далеко за пределы Америки. Естественно, что на территории Российской Федерации идею усовершенствовали на свою манеру и добавили в этот список такую социальную сеть, как Одноклассники.
В числе первых такую идею поддержал Иван Ургант, но позже к нему присоединился Гарик Харламов, а также телеведущая Ксения Собчак. Светская львица даже пошутила, что она «В Тиндер только в каске!» В эксперименте приняли участие и другие звезды такие, как Нюша и Анна Седокова. Свои фотографии они показали в своих личных блогах.