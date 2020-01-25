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Ученые: Виагра поможет избежать незапланированного кесарева сечения

Ученый из Квинслендского университета Сайлеш Кумар и его коллеги провели исследование силденафила, который является действующим веществом виагры. Специалисты выяснили, что лекарственное средство для увеличения потенции поможет избежать незапланированного кесарева сечения.

Ученые сообщили, что силденафил прошёл клинические испытания в качестве средства для предотвращения кислородного голодания детей при родах. В результате стало ясно, что действующие вещество виагры расширяет сосуды у рожениц и усиливает приток крови к плоду. В исследовании принимали участие более 290 беременных женщин. Пациентки были разделены на 2 группы. Первая во время схваток получила несколько таблеток содержащих силденафил, вторая — плацебо.

Сайлеш Кумар отметил, что в первой группе экстренное кесарево сечение назначали на 52% реже, а также регистрировали на 44% меньше случаев нерегулярных сердечных сокращений у плода. Ученые пока не выяснили, какие побочные действия оказывает силденафил на рожениц и их младенцев. В скором времени ученые планируют провести исследование с целью изучить, помогает ли действующие вещество виагры против гипоксии ребенка во время схваток.

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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:39

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