Ученые: Виагра поможет избежать незапланированного кесарева сечения





Ученые сообщили, что силденафил прошёл клинические испытания в качестве средства для предотвращения кислородного голодания детей при родах. В результате стало ясно, что действующие вещество виагры расширяет сосуды у рожениц и усиливает приток крови к плоду. В исследовании принимали участие более 290 беременных женщин. Пациентки были разделены на 2 группы. Первая во время схваток получила несколько таблеток содержащих силденафил, вторая — плацебо.Сайлеш Кумар отметил, что в первой группе экстренное кесарево сечение назначали на 52% реже, а также регистрировали на 44% меньше случаев нерегулярных сердечных сокращений у плода. Ученые пока не выяснили, какие побочные действия оказывает силденафил на рожениц и их младенцев. В скором времени ученые планируют провести исследование с целью изучить, помогает ли действующие вещество виагры против гипоксии ребенка во время схваток.