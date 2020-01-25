Сергей Бурунов поправил свое здоровье в одной из клиник Карелии

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» на некоторое время пропал с поля зрения поклонников и не публиковал новых фотографий на своей странице в Instagram. Не так давно знаменитость порадовал фолловеров новым постом, где объяснил причины своего отсутствия. Он решил заняться своим здоровьем и отправился в одну из клиник, в которой часто оздоравливались его коллеги по цеху. Он планировал пройти программу выведения токсинов из организма, но врач порекомендовал ему пройти курс неврологической направленности.Как утверждает сам Сергей Бурунов, теперь он чувствует себя гораздо лучше и готов к плодотворной работе. Поклонники пожелали ему крепкого здоровья. Многие отметили, что еще восстанавливаются после череды праздничных дней. Некоторые поинтересовались стоимостью процедур в этой клинике.