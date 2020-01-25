Сестра экс-участница «Дом-2» Полины Лобановой получает страшные знаки судьбы
Сестру бывшей участницы «Дом-2» Полины Лобановой преследуют страшные знаки судьбы. Василиса рассказала, что у нее в жизни случилось много не очень хороших событий за последнее время. А совсем недавно произошла ситуация, которую она никак не может нормально объяснить.
У Василисы Денисовой в последние несколько лет одна неприятность сменялась другой. Стоит отметить, что все ее беды в основном начались после того, как экс-участница «Дом-2» Полина Лобанова умерла. После того, как сестры не стало, Василиса Денисова развелась со своим супругом и своего ребенка начала воспитывать одна.
А совсем недавно на автомобиле Василисы Денисовой кто-то разбил зеркало. Но кто сделал это, женщина и понятия не имеет, тогда она решила обратиться в полицию.
В Сети Денисова рассказала, что едет в участок, так как стало известно, что изъяли запись с камеры видеонаблюдения, которая была установлена в соседнем магазине.
Однако то, что Василиса в итоге увидела на видео, привело ее в шок. Оказывается, что зеркало треснуло само. Как отметила Василиса Денисова, она пересмотрела запись несколько раз, но так и не смогла там больше ничего увидеть. В итоге она пришла к выводу, что здесь или присутствует мистика, или начало записи стерли.
У Василисы Денисовой в последние несколько лет одна неприятность сменялась другой. Стоит отметить, что все ее беды в основном начались после того, как экс-участница «Дом-2» Полина Лобанова умерла. После того, как сестры не стало, Василиса Денисова развелась со своим супругом и своего ребенка начала воспитывать одна.
А совсем недавно на автомобиле Василисы Денисовой кто-то разбил зеркало. Но кто сделал это, женщина и понятия не имеет, тогда она решила обратиться в полицию.
В Сети Денисова рассказала, что едет в участок, так как стало известно, что изъяли запись с камеры видеонаблюдения, которая была установлена в соседнем магазине.
Однако то, что Василиса в итоге увидела на видео, привело ее в шок. Оказывается, что зеркало треснуло само. Как отметила Василиса Денисова, она пересмотрела запись несколько раз, но так и не смогла там больше ничего увидеть. В итоге она пришла к выводу, что здесь или присутствует мистика, или начало записи стерли.