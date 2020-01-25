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Сестра экс-участница «Дом-2» Полины Лобановой получает страшные знаки судьбы

Сестру бывшей участницы «Дом-2» Полины Лобановой преследуют страшные знаки судьбы. Василиса рассказала, что у нее в жизни случилось много не очень хороших событий за последнее время. А совсем недавно произошла ситуация, которую она никак не может нормально объяснить.

Сестра экс-участница «Дом-2» Полины Лобановой получает страшные знаки судьбы

У Василисы Денисовой в последние несколько лет одна неприятность сменялась другой. Стоит отметить, что все ее беды в основном начались после того, как экс-участница «Дом-2» Полина Лобанова умерла. После того, как сестры не стало, Василиса Денисова развелась со своим супругом и своего ребенка начала воспитывать одна.

А совсем недавно на автомобиле Василисы Денисовой кто-то разбил зеркало. Но кто сделал это, женщина и понятия не имеет, тогда она решила обратиться в полицию.

В Сети Денисова рассказала, что едет в участок, так как стало известно, что изъяли запись с камеры видеонаблюдения, которая была установлена в соседнем магазине.


Однако то, что Василиса в итоге увидела на видео, привело ее в шок. Оказывается, что зеркало треснуло само. Как отметила Василиса Денисова, она пересмотрела запись несколько раз, но так и не смогла там больше ничего увидеть. В итоге она пришла к выводу, что здесь или присутствует мистика, или начало записи стерли.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:18

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