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Медики: Загрязненный воздух может вызвать структурные изменения в головном мозге детей

Американские медики предупредили, что загрязненный воздух может вызвать структурные изменения в головном мозге детей. Это может негативно сказаться как на физическом, так и на психическом здоровье.

Специалисты исследовали влияние грязного воздуха на детский мозг и выяснили, что вредные примеси могут вызывать разнообразные патологии. Воздействие токсинов оказывает угнетающее воздействие на когнитивные функции. Также ученые доказали, что загрязнение атмосферы повышает риск развития дегенеративных заболеваний, в том числе, болезни Альцгеймера и других форм деменции. Некоторые вредные вещества, действуя на мозг, оказывают психологическое воздействие и таким образом способствуют развитию депрессии. В ходе исследований удалось выяснить, что загрязнение воздуха негативно влияет на познавательные способности ребенка. У детей, поживающих в регионах с особо загрязненным воздухом, значительно повышается риск возникновения шизофрении.

Специалисты пока не могут говорить о 100% причинно-следственной связи между факторами загрязнения среды и дегенеративными изменениями в мозге. Медики собираются провести дополнительные исследования в этой области.

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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 22:00

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