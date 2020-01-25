Смартфон Motorola Edge+ получит поддержку перьевого управления





Ранее в Сети появлялись слухи о том, что Motorola Edge+ получит мощный процессор Snapdragon 865 и сможет работать в мобильных сетях нового поколения 5G. Рендер нового смартфона, который представил Эван Бласс, показывает, что гаджет оборудован сенсорным экраном, в верхнем углу которого расположится фронтальная камера. Но конфигурация тыльной камеры пока не раскрыта. Работать с дисплеем можно будет с использованием специальной ручки.По предварительным данным, Motorola Edge+ будет иметь стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, которое будет расположено в нижней части смартфона. Предполагается, что новинка будет официально представлена на выставке мобильной индустрии MWC 2020. Сообщается, что она пройдет в Барселоне с 24 по 27 февраля. Стоимость нового смартфона пока неизвестна.