Смартфон Motorola Edge+ получит поддержку перьевого управления
Известный блогер Эван Бласс показал в Сети рендер Motorola Edge+, который пока не представлен официально. По предварительным данным, новый смартфон получит поддержку перьевого управления.
Ранее в Сети появлялись слухи о том, что Motorola Edge+ получит мощный процессор Snapdragon 865 и сможет работать в мобильных сетях нового поколения 5G. Рендер нового смартфона, который представил Эван Бласс, показывает, что гаджет оборудован сенсорным экраном, в верхнем углу которого расположится фронтальная камера. Но конфигурация тыльной камеры пока не раскрыта. Работать с дисплеем можно будет с использованием специальной ручки.
По предварительным данным, Motorola Edge+ будет иметь стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, которое будет расположено в нижней части смартфона. Предполагается, что новинка будет официально представлена на выставке мобильной индустрии MWC 2020. Сообщается, что она пройдет в Барселоне с 24 по 27 февраля. Стоимость нового смартфона пока неизвестна.
Ранее в Сети появлялись слухи о том, что Motorola Edge+ получит мощный процессор Snapdragon 865 и сможет работать в мобильных сетях нового поколения 5G. Рендер нового смартфона, который представил Эван Бласс, показывает, что гаджет оборудован сенсорным экраном, в верхнем углу которого расположится фронтальная камера. Но конфигурация тыльной камеры пока не раскрыта. Работать с дисплеем можно будет с использованием специальной ручки.
По предварительным данным, Motorola Edge+ будет иметь стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, которое будет расположено в нижней части смартфона. Предполагается, что новинка будет официально представлена на выставке мобильной индустрии MWC 2020. Сообщается, что она пройдет в Барселоне с 24 по 27 февраля. Стоимость нового смартфона пока неизвестна.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:25