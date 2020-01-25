Ирина Пегова сфотографировалась с коллегами в ярких сценических костюмах

Страница в Instagram, которая принадлежит Ирине Пеговой, пестрит разнообразными снимками из путешествий, со съемок фильмов и светских мероприятий. На этот раз актриса решила поделиться кадрами закулисья. Для снимка она позирует вместе с коллегами из МХТ им. Чехова. Каждый из артистов одет в яркий сценический костюм, на лицах у актеров грим. Сама же Пегова надела кудрявый рыжий парик. Фото наглядно иллюстрирует веселую атмосферу, царящую в коллективе. В комментарии к публикации Ирина Пегова отметила, что виной всему алкоголь.Подписчики с удовольствием восприняли публикацию и написали множество комментариев. Многие высоко оценили яркие наряды артистов. Некоторые признались, что следят за насыщенной жизнью актрисы и не перестают восхищаться ее жизненной энергией и оптимизмом. Кто-то из фолловеров посоветовал не писать об алкоголе, чтобы не провоцировать хейтеров.