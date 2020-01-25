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Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему она является отчаянной

Известная журналистка и блогер Ксения Собчак с иронией прокомментировала фотографию, которую опубликовала Наталья Ионова, объяснив, почему она является отчаянной. На этом снимке девушки запечатлены на пляже в бикини.

Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему она является отчаянной

Недавно певица Глюкоза опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию, на которой она позирует в компании своей подруги Ксении на фоне лазурного моря. «Ничто так не украшает женщину, как другая красивая женщина рядом!» – написала артистка под снимком.

Ответ Ксении Собчак не заставил себя долго ждать. Телеведущая выложила в сеть ещё одну фотографию с певицей, ниже высказав мнение, что отчаянная девушка – это не та, кто изображает секс-бомбу, а та, кто не боится фотографироваться с Глюкозой.


Напомним, что ранее Собчак выкладывала видео, на котором она и её подруга позировали в роскошных белых платьях от дизайнера Яны Расковаловой, при этом снимая друг друга на камеру. Во время съёмки светская львица озвучила своё желание, что при виде красивой девушки сразу хочется пририсовать той бородавку.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:36

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