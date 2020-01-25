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Тренер «Зенита» Сергей Семак впервые станет дедушкой

Известный российский футболист, а ныне главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак в скором времени впервые станет дедушкой. У спортсмена, как рассказала его супруга Анна на своей страничке в социальной сети Instagram, родится внук.
Тренер «Зенита» Сергей Семак впервые станет дедушкой

«Пока молодежь будет продолжать учебу, нам с дедушкой достанется радостная миссия помогать в воспитании малыша, ведь кроме безграничной любви к этому человеку, мы с ним настоящие чемпионы по уходу за детьми», - подчеркнула в своей публикации Анна Семак. При этом, как призналась супруга тренера сине-бело-голубых, она и сама думала завести ребенка, чтобы снова пережить «бессонные ночи, путешествия со слингом и кормления». Впрочем, в семье Сергея Семака сейчас и без того достаточно детей, ведь футболист и его супруга воспитывают семерых наследников, в том числе приемную дочь.

Примечательно, что немногим ранее супруга Сергея Семака признавалась, что хотела бы усыновить из Африки как минимум четверых детишек.

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Спорт / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:16

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