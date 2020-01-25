Тренер «Зенита» Сергей Семак впервые станет дедушкой

«Пока молодежь будет продолжать учебу, нам с дедушкой достанется радостная миссия помогать в воспитании малыша, ведь кроме безграничной любви к этому человеку, мы с ним настоящие чемпионы по уходу за детьми», - подчеркнула в своей публикации Анна Семак. При этом, как призналась супруга тренера сине-бело-голубых, она и сама думала завести ребенка, чтобы снова пережить «бессонные ночи, путешествия со слингом и кормления». Впрочем, в семье Сергея Семака сейчас и без того достаточно детей, ведь футболист и его супруга воспитывают семерых наследников, в том числе приемную дочь.Примечательно, что немногим ранее супруга Сергея Семака признавалась, что хотела бы усыновить из Африки как минимум четверых детишек.