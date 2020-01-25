Мария Миронова рассказала, каково быть мамой младенца в 46 лет

На мероприятии Мария Миронова была в длинном черном платье, которое сверху было украшено кружевом, а снизу сделано из атласа. Актриса была номинирована на лучшую женскую роль благодаря фильму «Громкая связь», что было очень неожиданным для неё.Ребенка Миронова родила год назад от своего четвертого мужа, который является директором по развитию российско-японской компании.Пара узаконила свой брак в Греции в 2017 году и долгое время скрывали этот факт от СМИ. Первого своего ребенка - Андрея Миронова родила от бизнесмена Игоря Удалова. Вторым её мужем был Дмитрий Клоков, а третим - актер Алексей Макаров.Актриса рассказала, что быть мамой прекрасно, но и одновременно сложно. Старший сын, несмотря на наличие собственной личной жизни, уделяет время младшему брату и очень его любит. Помогает с ребенком Мироновой няня.