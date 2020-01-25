Эвелина Бледанс поздравила поклонников с Днём студента

Эвелина Бледанс разместила несколько кадров из телесериала "Студенты", в котором она сыграла декана факультета международных отношений. На снимках актриса запечатлена в светлом пиджаке и блузке с цветным принтом. Свой образ знаменитость дополнила круглыми очками для зрения и естественным макияжем. В комментарии Эвелина Бледанс написала, многие и не помнят, что она принимала участие в данном сериале.Также актриса поздравила поклонников с Днём студента. Подписчики признались, что не сразу узнали на опубликованных в социальной сети Instagram кадрах Эвелину Бледанс. Некоторые сообщили, что забыли про ее участие в сериале "Студенты". Фанаты поблагодарили знаменитость за поздравления и оставили под ее постом большое количество отметок "Мне нравится".