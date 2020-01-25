Екатерина Климова под фото своих четырех детей на Бали порассуждала о "быстротечности времени"

В начале нового 2020 года Екатерина Климова отправилась со всеми своими детьми на зимние каникулы в теплые края на Бали. Именно там она сделала кадры с дочками и сыновьями. Актриса не скрывает тот факт, что ее дети - от трех разных мужей. Звезда считает, что в этом нет ничего предосудительного. Более того, Екатерина Климова рассказала в одном из интервью: сейчас ее сердце свободно для новых отношений, однако из-за большого количества работы у нее нет времени искать мужа.Поклонники известной актрисы оставили сотни положительных комментариев на странице кумира в социальной сети. «Вы такая счастливая!», «Красавчики все!», «Одна из лучших матерей российского кинематографа и восхитительно красивая женщина! Мой кумир!» - такими словами фолловеры подписывают ее совместные кадры с детьми.