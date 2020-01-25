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Актриса Светлана Чуйкина в молодости работала уборщицей в Москве

Российская актриса Светлана Чуйкина недавно поделилась воспоминаниями о том, как начиналась ее карьера. Как оказалось, первые попытки пробиться на сцену стали для нее провальными, поэтому ей даже пришлось какое-то время поработать уборщицей в Москве.
Актриса Светлана Чуйкина в молодости работала уборщицей в Москве

Светлана Чуйкина стала гостьей популярного ток-шоу «Судьба человека», в эфире телеканала «Россия 1» артистка откровенно рассказала о том, что окончив обучение в саратовском театральном вузе, она в течение какого-то время служила в труппе местного театра, но позднее все же решилась отправиться покорять столицу. По прибытию в Москву актриса попала в «Модерн», однако эта работа продолжилась недолго. По словам Чуйкиной, однажды после репетиции ей предложили помыть сцену, на что она ответила, что пришла играть в театре, а не работать уборщицей. После этого небольшого конфликта домой артистка вернулась ни с чем, считая, что на ее карьере можно ставить крест. Более того, в девяностых ей действительно пришлось поработать уборщицей в одном из столичных салонов красоты, поскольку найти работу по профилю никак не удавалось.

Однако, многое в жизни актрисы изменилось после знакомства с будущим супругом, который и помог начинающей артистке завести знакомство с режиссером ленты под названием «Вальс на прощание», где она получила одну из главных ролей. Эта работа впоследствии стала отправной точкой в успешной карьере актрисы, которую сегодня знают миллионы зрителей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:20

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