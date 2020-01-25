Бывшая жена звезды «Дом-2» Степана Меньщикова прошлась по его новой возлюбленной





Совсем недавно экс-участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков показал публике свою новую любовь по имени Ангелина. Мужчина отправился в Таиланд, где сейчас и живет его новая избранница, и даже отметил, что готов связать себя узами брака еще раз. Помимо этого, на всех публикациях в Сети он уже называет Ангелину своей женой.В итоге разъяснить ситуацию поклонники пары попросили именно Евгению Шамаеву. А все потому, что пара хоть и была в разводе, но жила в одной квартире, как дружная семья. Всем казалось, что несмотря на то, что написано в документах, Евгения и Степан вместе. На такую мысль наталкивал и тот факт, что недавно Степан Меньщиков разместил в интернете фотографию, где он вместе с Евгенией Шамаевой и детьми.Евгения Шамаева объяснила, что они и правда со Степаном Меньщиковым давно в разводе. Сейчас ее экс-супруг вместе со своей новой избранницей, но она выражает надежду, что они в будущем будут дружить семьями. Также на отметила, что уверена в любви Степана к своим детям. Ко всему, Евгения Шамаева сказала, что видно, Ангелина любит Степана.