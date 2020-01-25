АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали ситуации, когда женщинам не стоит использовать…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Бывшая жена звезды «Дом-2» Степана Меньщикова прошлась по его новой возлюбленной

Евгения Шамаева, которая является бывшей супругой звезды «Дом-2» Степана Меньщикова, оценила его новую возлюбленную. К слову, эта девушка сейчас находится в «положении».

Бывшая жена звезды «Дом-2» Степана Меньщикова прошлась по его новой возлюбленной

Совсем недавно экс-участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков показал публике свою новую любовь по имени Ангелина. Мужчина отправился в Таиланд, где сейчас и живет его новая избранница, и даже отметил, что готов связать себя узами брака еще раз. Помимо этого, на всех публикациях в Сети он уже называет Ангелину своей женой.

В итоге разъяснить ситуацию поклонники пары попросили именно Евгению Шамаеву. А все потому, что пара хоть и была в разводе, но жила в одной квартире, как дружная семья. Всем казалось, что несмотря на то, что написано в документах, Евгения и Степан вместе. На такую мысль наталкивал и тот факт, что недавно Степан Меньщиков разместил в интернете фотографию, где он вместе с Евгенией Шамаевой и детьми.


Евгения Шамаева объяснила, что они и правда со Степаном Меньщиковым давно в разводе. Сейчас ее экс-супруг вместе со своей новой избранницей, но она выражает надежду, что они в будущем будут дружить семьями. Также на отметила, что уверена в любви Степана к своим детям. Ко всему, Евгения Шамаева сказала, что видно, Ангелина любит Степана.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему она является…
Американские медики перечислили лучшие продукты для очищения…
Актриса Светлана Чуйкина в молодости работала уборщицей в…
У Samsung проблемы: компания стремительно теряет важные…
Анастасию Волочкову раскритиковали за кадры «уютного домашнего…
Назван ТОП-10 самых популярных европейских автомобилей в…
"В 42 лучше, чем в 20": Актриса Екатерина Климова показала фото себя в…
Критика пользователей заставит Google сменить оскандалившийся дизайн поисковой…
Эвелина Бледанс поздравила поклонников с Днём…
Стася Милославская скромно поздравила возлюбленного Александора Петрова с днем…
Бывшая жена звезды «Дом-2» Степана Меньщикова прошлась по его новой…
В Сети появилось ролик с работающей PlayStation…
Египетский эксперт заявил, что стакан воды на ночь снизит риск преждевременной…
Звезда «Дом-2» Настя Иванова распродаёт свою ношеную…
Минобороны России к лету получит четыре новых бомбардировщика…
«Вирус могли запустить специально»: Наталья Поклонская об эпидемии коронавируса в…
Режиссеры «Дома-2» оживили Людмилу Гурченко, создав при помощи ИИ ее виртуальную…
Телеведущую Ксению Собчак попросили прорекламировать поправки в…
Светлана Ходченкова развеяла сплетни о своей беременности роскошным нарядом на церемонии «Золотой…
В США проходят учения с участием вертолетов…
Алена Кравец решилась на операцию по восстановлению…
В «Синьхуа» перечислили первые симптомы коронавирусной…
Станислав Садальский поздравил фанатов с Днем студента и Татьяниным…
Юлия Высоцкая опубликовала редкое фото сына Петра после инцидента с…
Hyundai готовит презентацию нового компактного кроссовера…
Платье сползло: Настя Каменских показала сексуальную фигуру и…
Певица Валерия покаталась на верблюде в…
Стало известно, как избавиться от спама на…
Просмотреть все новости