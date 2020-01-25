В Сети появилось ролик с работающей PlayStation 5
В Сети появилось ролик, на котором демонстрируется работа PlayStation 5. Пользователи подозревают, что на кадрах нет настоящей приставки, а автор пытается выдать предыдущие версии за новинку.
В Сети активно обсуждают предстоящий выход PlayStation 5. Пользователи активно делятся домыслами и изображениями, на которых выражают свои предположения о внешнем виде устройства. Выход консоли ожидается только в конце этого года.
На видеохостинге YouTube появилось видео, на котором пользователь демонстрирует запуск PlayStation 5. На кадрах показан экран, где происходит загрузка, а рядом расположена сама консоль в обычном корпусе, которую многие видели на рендерах. Просмотревшие видео заподозрили, что оно может быть фейком. Насторожил внимательных зрителей странный набор звуков, который сопровождает ролик. Там можно расслышать щелканье мыши и стандартные звуки нажатия консоли. Многие предположили, что на видео на самом деле показан эмулятор PS4. Вероятнее всего, автор этих кадров программист, который в процессе работы использует метод утёнка, потому он проделывает такой трюк без особых усилий.
В Сети активно обсуждают предстоящий выход PlayStation 5. Пользователи активно делятся домыслами и изображениями, на которых выражают свои предположения о внешнем виде устройства. Выход консоли ожидается только в конце этого года.
На видеохостинге YouTube появилось видео, на котором пользователь демонстрирует запуск PlayStation 5. На кадрах показан экран, где происходит загрузка, а рядом расположена сама консоль в обычном корпусе, которую многие видели на рендерах. Просмотревшие видео заподозрили, что оно может быть фейком. Насторожил внимательных зрителей странный набор звуков, который сопровождает ролик. Там можно расслышать щелканье мыши и стандартные звуки нажатия консоли. Многие предположили, что на видео на самом деле показан эмулятор PS4. Вероятнее всего, автор этих кадров программист, который в процессе работы использует метод утёнка, потому он проделывает такой трюк без особых усилий.
Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:16