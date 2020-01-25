АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали ситуации, когда женщинам не стоит использовать…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

В Сети появилось ролик с работающей PlayStation 5

В Сети появилось ролик, на котором демонстрируется работа PlayStation 5. Пользователи подозревают, что на кадрах нет настоящей приставки, а автор пытается выдать предыдущие версии за новинку.

В Сети активно обсуждают предстоящий выход PlayStation 5. Пользователи активно делятся домыслами и изображениями, на которых выражают свои предположения о внешнем виде устройства. Выход консоли ожидается только в конце этого года.

На видеохостинге YouTube появилось видео, на котором пользователь демонстрирует запуск PlayStation 5. На кадрах показан экран, где происходит загрузка, а рядом расположена сама консоль в обычном корпусе, которую многие видели на рендерах. Просмотревшие видео заподозрили, что оно может быть фейком. Насторожил внимательных зрителей странный набор звуков, который сопровождает ролик. Там можно расслышать щелканье мыши и стандартные звуки нажатия консоли. Многие предположили, что на видео на самом деле показан эмулятор PS4. Вероятнее всего, автор этих кадров программист, который в процессе работы использует метод утёнка, потому он проделывает такой трюк без особых усилий.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему она является…
Американские медики перечислили лучшие продукты для очищения…
Актриса Светлана Чуйкина в молодости работала уборщицей в…
У Samsung проблемы: компания стремительно теряет важные…
Анастасию Волочкову раскритиковали за кадры «уютного домашнего…
Назван ТОП-10 самых популярных европейских автомобилей в…
"В 42 лучше, чем в 20": Актриса Екатерина Климова показала фото себя в…
Критика пользователей заставит Google сменить оскандалившийся дизайн поисковой…
Эвелина Бледанс поздравила поклонников с Днём…
Стася Милославская скромно поздравила возлюбленного Александора Петрова с днем…
Бывшая жена звезды «Дом-2» Степана Меньщикова прошлась по его новой…
В Сети появилось ролик с работающей PlayStation…
Египетский эксперт заявил, что стакан воды на ночь снизит риск преждевременной…
Звезда «Дом-2» Настя Иванова распродаёт свою ношеную…
Минобороны России к лету получит четыре новых бомбардировщика…
«Вирус могли запустить специально»: Наталья Поклонская об эпидемии коронавируса в…
Режиссеры «Дома-2» оживили Людмилу Гурченко, создав при помощи ИИ ее виртуальную…
Телеведущую Ксению Собчак попросили прорекламировать поправки в…
Светлана Ходченкова развеяла сплетни о своей беременности роскошным нарядом на церемонии «Золотой…
В США проходят учения с участием вертолетов…
Алена Кравец решилась на операцию по восстановлению…
В «Синьхуа» перечислили первые симптомы коронавирусной…
Станислав Садальский поздравил фанатов с Днем студента и Татьяниным…
Юлия Высоцкая опубликовала редкое фото сына Петра после инцидента с…
Hyundai готовит презентацию нового компактного кроссовера…
Платье сползло: Настя Каменских показала сексуальную фигуру и…
Певица Валерия покаталась на верблюде в…
Стало известно, как избавиться от спама на…
Просмотреть все новости