Американские медики перечислили лучшие продукты для очищения организма





Токсины, напоминают врачи, являются биологическими ядами, которые попадают в организм человека с вредной пищей, недостаточно чистой водой и прочими внешними факторами. В результате это приводит к их накоплению в организме и нарушению работы ряда внутренних органов, что оказывает заметное влияние на продолжительность жизни. В связи с этим, отмечают специалисты, очень важно предпринимать меры, направленные на выведение опасных токсинов из организма. В числе продуктов, которые лучше всего справляются с этой задачей, медики называют орехи, которые содержат в себе большое количество антиоксидантов, способных блокировать свободные радикалы. Кроме того, орехи прекрасно очищают почки и другие органы от токсинов, а также нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Похожими функциями обладает в том числе фасоль.Также в список полезных продуктов вошел лимон благодаря повышенной концентрации в нем витамина С. Эта особенность попутно позволяет лимону поддерживать нормальный уровень кислотности организма, сохраняя его базовые функции в нормальном состоянии.