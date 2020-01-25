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Американские медики перечислили лучшие продукты для очищения организма

Медики из американского медцентра Health Line назвали список продуктов, которые они считают наиболее мощными, эффективными и действенными для очищения человеческого организма. Одним из таких продуктов специалист считают фасоль, обладающую выраженной способностью выводить токсины из кишечника.
Американские медики перечислили лучшие продукты для очищения организма

Токсины, напоминают врачи, являются биологическими ядами, которые попадают в организм человека с вредной пищей, недостаточно чистой водой и прочими внешними факторами. В результате это приводит к их накоплению в организме и нарушению работы ряда внутренних органов, что оказывает заметное влияние на продолжительность жизни. В связи с этим, отмечают специалисты, очень важно предпринимать меры, направленные на выведение опасных токсинов из организма. В числе продуктов, которые лучше всего справляются с этой задачей, медики называют орехи, которые содержат в себе большое количество антиоксидантов, способных блокировать свободные радикалы. Кроме того, орехи прекрасно очищают почки и другие органы от токсинов, а также нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Похожими функциями обладает в том числе фасоль.

Также в список полезных продуктов вошел лимон благодаря повышенной концентрации в нем витамина С. Эта особенность попутно позволяет лимону поддерживать нормальный уровень кислотности организма, сохраняя его базовые функции в нормальном состоянии.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:30

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