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Любовница женатого Мэла Гибсона Диана Алоиз рассказала об их интрижке

Мэл Гибсон прожил в браке со своей супругой Робин больше 30 лет и всегда клялся в своей верности. Причиной развода пары стала российско-американская пианистка и певица Оксана Григорьева. Недавно со скандальными рассказами выступила актриса Диана Алоиз, в результате чего поставила под сомнение репутацию Гибсона. Подробнее об это написано в издании Radar.online.
Любовница женатого Мэла Гибсона Диана Алоиз рассказала об их интрижке

Диана Алоиз рассказала, что она являлась любовницей Гибсона, когда он был в браке со своей экс-супругой. Актёры встретились на вечеринке. Кинорежиссёр произвел впечатление и предложил поехать к нему, сидя в машине Алоиз. Его жены в то время не было дома, и пара проводила время вместе. Также актриса сообщает, что таких встреч было не меньше 12, и она была не единственной любовницей Гибсона.

Роман продолжался около месяца. Вскоре Алоиз пожалела о том, что начала отношения с женатым мужчиной, но увлеченность актёром не давала ей об этом думать ранее.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 15:08

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