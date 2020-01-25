Любовница женатого Мэла Гибсона Диана Алоиз рассказала об их интрижке





Диана Алоиз рассказала, что она являлась любовницей Гибсона, когда он был в браке со своей экс-супругой. Актёры встретились на вечеринке. Кинорежиссёр произвел впечатление и предложил поехать к нему, сидя в машине Алоиз. Его жены в то время не было дома, и пара проводила время вместе. Также актриса сообщает, что таких встреч было не меньше 12, и она была не единственной любовницей Гибсона.Роман продолжался около месяца. Вскоре Алоиз пожалела о том, что начала отношения с женатым мужчиной, но увлеченность актёром не давала ей об этом думать ранее.