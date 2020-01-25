Назван ТОП-5 главных ошибок при вождении авто зимой
Эксперты назвали ТОП-5 главных ошибок при вождении авто зимой. Специалисты отметили, что водитель должен быть готов к гололеду и снегопаду.
Одним из главных правил является правильный выбор покрышек для зимнего периода. Эксперты утверждают, что нельзя использовать всесезонные покрышки, поскольку их состав разрабатывается с учетом специального температурного режима. При пониженной температуре они могут потерять свою эластичность и не помогут водителю при гололеде. Также нужно помнить, что задача ABS состоит в том, чтобы при торможении автомобиль не разворачивало, а водитель мог контролировать ситуацию. Ведь некоторые автомобилисты считают, что ABS требуется только для уменьшения тормозного пути.
Эксперты напоминают, что эффективность торможения полноприводных авто на скользкой дороге такая же, как и у машин с моноприводом, другие мнения ошибочные. Специалисты утверждают, что если водитель выберет неправильный скоростной режим при вхождении в поворот, то электронные системы активной безопасности ему не помогут. Чтобы транспортное средство не вынесло на встречную полосу или на обочину, не следует ездить по колее на высокой скорости.
Одним из главных правил является правильный выбор покрышек для зимнего периода. Эксперты утверждают, что нельзя использовать всесезонные покрышки, поскольку их состав разрабатывается с учетом специального температурного режима. При пониженной температуре они могут потерять свою эластичность и не помогут водителю при гололеде. Также нужно помнить, что задача ABS состоит в том, чтобы при торможении автомобиль не разворачивало, а водитель мог контролировать ситуацию. Ведь некоторые автомобилисты считают, что ABS требуется только для уменьшения тормозного пути.
Эксперты напоминают, что эффективность торможения полноприводных авто на скользкой дороге такая же, как и у машин с моноприводом, другие мнения ошибочные. Специалисты утверждают, что если водитель выберет неправильный скоростной режим при вхождении в поворот, то электронные системы активной безопасности ему не помогут. Чтобы транспортное средство не вынесло на встречную полосу или на обочину, не следует ездить по колее на высокой скорости.