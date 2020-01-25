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Назван ТОП-5 главных ошибок при вождении авто зимой

Эксперты назвали ТОП-5 главных ошибок при вождении авто зимой. Специалисты отметили, что водитель должен быть готов к гололеду и снегопаду.
Назван ТОП-5 главных ошибок при вождении авто зимой

Одним из главных правил является правильный выбор покрышек для зимнего периода. Эксперты утверждают, что нельзя использовать всесезонные покрышки, поскольку их состав разрабатывается с учетом специального температурного режима. При пониженной температуре они могут потерять свою эластичность и не помогут водителю при гололеде. Также нужно помнить, что задача ABS состоит в том, чтобы при торможении автомобиль не разворачивало, а водитель мог контролировать ситуацию. Ведь некоторые автомобилисты считают, что ABS требуется только для уменьшения тормозного пути.

Эксперты напоминают, что эффективность торможения полноприводных авто на скользкой дороге такая же, как и у машин с моноприводом, другие мнения ошибочные. Специалисты утверждают, что если водитель выберет неправильный скоростной режим при вхождении в поворот, то электронные системы активной безопасности ему не помогут. Чтобы транспортное средство не вынесло на встречную полосу или на обочину, не следует ездить по колее на высокой скорости.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00

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